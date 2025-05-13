Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni GAP anlayışı gelişecek, bölgede ciddi potansiyel var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İçinden geçtiğimiz şartlarda iç cephemizi güçlendirmeliyiz. Ana çerçevemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu. Birden fazla terör örgütünün eş zamanlı tehditlerine karşı Türkiye çok güçlü cevap verdi. Bugün geldiğimiz noktaya zemin hazırlandı. Bu çok uzun zamandır sürdürülen mücadelenin ürünü. Terörsüz Türkiye hedefinde süreç yeni bir aşamaya geldi.

Şehit yakınlarımıza saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz, gazilerimize de aynı şekilde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet adamlığıyla tarihi çağrıyı yapan Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz.

Tüm Türkiye terörün acısını yaşadı. En büyük bedeli bölgedeki insanlar ödedi. Hem canlarıyla hem de ekonomik şartlarla terörün en büyük zararı bölgedeki insanlara oldu. Terörsüz Türkiye en fazla bölgeye yarar getirecek. Ekonomik kalkınma ve yaşam koşulları açısından bölgede çok büyük bir heyecan var. Olumlu hava daha da güçleniyor. Ziyaret ettiğimiz insanlar sürecin başarılı olmasını ve tamamlanmasını bekliyor.

Yeni bir aşamaya geldik ancak süreç henüz tamamlanmadı. Yeni aşamada terör örgütü kendisini feshetti ama bunun uygulama aşamasını göreceğiz. Bu süreci hassasiyetle kurumlarımızla takip edeceğiz. Alınan kararın hayata geçiriliş sürecini takip ederek sonuçları göreceğiz. Güvenlik kurumlarımız en hassas yöntemlerle bu süreci işleyecek, izleyecek. Umut ediyoruz ki bu süreç hızlı şekilde sona ersin. Malesef sürece çomak sokmak isteyenler olacaktır. Provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olmak durumundayız. Halkımız ve kurumlarımız bu tip durumlara karşı tecrübelidir. Yalan yanlış bilgilerle halkın kafasını karıştırmaya çalışanlar olabilir. Bunlara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizi bu yükten kurtarmalıyız, amacımız bu olmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha güçlü şekilde konum kazanacağını görmemiz lazım. Sadece Türkiye için değil bölgesel huzur açısından Terörsüz Türkiye önemlidir.

"Yaptırımlar Suriye halkına zarar veriyor"

Suriye bizim için önemli, komşumuz. Ekonomiz arasında güçlü bağlar var. 2013'te sonraki iç savaşla birlikte olumsuz etkileri yaşadık. Her alanda olumsuz etkileri gördük. Bizim birinci önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Tüm etnik grupların birlikte huzurla yaşamaları önceliğimizdir. Kurumların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Biz Suriye'nin her zaman yanında olacağız.

Yaptırımlar Suriye'de bir diktatör varken kondu. O dönemde yaptırımlar eski rejime karşı uygulandı. Artık yaptırımlar Suriye halkına zarar verir bir konuma geldi. Cumhurbaşkanımız Trump ile özel ilişkilere sahip. ABD yaptırımları kaldırma kararı aldı. Trump bu kararı alırken sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesini referans aldığını söyledi. Olumlu bir adım olarak görüyoruz. Avrupa'nın da aynı görüşte bir adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Yaptırımların bir an önce kaldırılması lazım. Yatırımcıların yaptırımların kalktığını gördüğü zaman Suriye'de başka bir atmosfer oluşacaktır. Bu durum Türkiye'deki Suriyelilerin de geri dönüşünü hızlandıracaktır. Şartlar iyileştikçe, yatırım ortamı oluştukça Suriyelilerin gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine döneceğine inanıyorum. Suriye ekonomisi geliştikçe Türkiye ile Suriye ekonomisi arasındaki ilişki farklı bir düzeye çıkacaktır.

41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti ne oldu?

Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir. Terörden kurtarılınca dolaylı faydaların yaşanacağı döneme girmiş bulunmaktayız. Ekonomik kalkınma açısından bu iş çok önemli. Biz teröre bakmadan yatırımlarımıza devam ettik. Yeri geldi yatırımlarımıza engel oldular ama biz buna bakmadan yaptık. Özel sektör yatırımları istediğimiz kadar gelişmedi. Siz devlet olarak yatırımlarınızı yapsanız da özel sektör buna aynı şekilde yaklaşmadı. Huzur ve güven ortamı artık oluştu. Bu süreç tamamlandığında bu potansiyeli en üst düzeyde yaşayacağız. Terörün yıkıcı etkileri kısa sürede gerçekleşiyor. Ama yapmak biraz daha zamana yayılıyor. Kalkınma hedeflerimize Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi daha da katkı sağlayacak.

"Bölgesel potansiyeli harekete geçireceğiz"

Kamu yatırımlarını tamamlayacağız. Asıl bundan sonra özel sektör zamanı başlayacak. Madencilikten, sanayiye, turizmden, enerjiye, tarım ve diğer işlerin yatırımları daha da güçlenecek. Yeni bölge kalkınma stratejileri ve eylem planları oluşturduk. Önümüzdeki dönemde sulama yatırımlarını hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Tarımı öncelik alarak gıdaya dönük yatırımlarımızı hızlandıracağız. Gıda güvencemiz daha da hızlanmış olacak. Kamu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yol haritalarımız belli. Teşvik politikalarımız devreye giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yeni teşvik sistemi üzerinde çalışıyor.

İnsanların zihinleri gerçeklikten daha inatçı. Gerçeklik çok hızlı değişiyor ama zihinler biraz direniyorlar. Vatandaşlarımızdan bölgeyi ziyaret etmelerini isterim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ziyaret etsinler. Bölge insanının misafirperverliğini göreceklerdir.

Yenilenebilir enerjide bölge için yeni fırsat

GAP projesi deyince bizim aklımıza hidroelektrik santralleri geliyor. Güneş enerjisinden daha fazla yararlanacağız. Rüzgar ve petrol var. Gabar'da günlük 81 varili geçtik. Bölge çok ciddi enerji potansiyeline sahip. Yenilenebilir enerjiyle ilgili grubumuz çok ciddi bir paket görüşüyor. Süreçleri daha da kolaylaştıracağız. Meclis'te yakında teklife dönüşecek. Bölgesel politikalarla birlikte enerjide bölgede yeni yatırımlar göreceğiz. Türkiye, enerjiye çok ciddi fatura ödüyor. Biz enerji bağımsızlığımızı ilan ederek bunlardan kurtulacağız.

"Terörsüz Türkiye turizmi hareketlendirecek"

Turizm sadece ekonomik bir faaliyet değil. Aynı zamanda insanları birbirine yakınlaştıran bir sektör. İstihdam açısından çok değerli bir sektör. 62 milyon insan ziyaret etti ülkemizi. Biz turizmi tüm bölgelere yayalım istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde inanç, tarih ve gastronomi turizmi var. Terörsüz Türkiye ile birlikte turizmin katlanarak arttığını göreceğiz. Muazzam bir hareketlilik var bölgede. Daha fazla yabancı turist ülkemizi ziyaret edecektir. Türkiye'nin genel turizmine katkıda bulunacaktır. Bütün insanlık tarihini ilgilendiren miras var. Yabancı öğrenci sayısının da artmasını bekliyoruz.

Terörsüz Türkiye ile terörün tamamen ortadan kalkması algıları değiştirecek. Bölgesel dinamikleri değiştirecek. Ülkemizde gözü olanlara da çok güçlü bir cevap olacak. Tabiki bu süreci takip edeceğiz. Endişesi olanlar olabilir, bunları anlıyorum. Ama büyük resmi görmemiz gerekiyor.

Diplomasinin anahtar ülkesi: Türkiye

Sayın Cumhurbaşkanımız çok doğru pozisyon belirledi. Son derece dengeli, iki tarafla da diplomasi yürüttüğü bir süreç sergiledi. Her iki ülkeyle de Cumhurbaşkanımızın olumlu ilişkileri var. Barış ve istikrar adına Putin ve Zelenskiy ile çok güçlü ilişkilere sahip. Somali ve Etiyopya arasıdaki arabuluculuğun adresi Türkiye oldu. Daha adil bir dünya çağrısı yapan, diyalog çağrısı yapan Cumhurbaşkanımız çok önemli etkilerde bulunuyor. Umarız ki en üst düzeyde barış sağlanır. Türkiye barış konusunda ilk akla gelen ülke oldu.

Savaşın kazananı olmaz. Hakkaniyetli bir barışın da kaybedeni olmaz. Türkiye, etkin bir diplomasi merkezi haline geldi. Türkiye diyalog kanallarını açık tutan bir ülke.

"Ukrayna-Rusya görüşmelerinden umutluyuz"

Görüşmeden umutluyuz. Rusya ve Ukrayna'nın ekonomileri büyük zarar gördü. İki ülke arasındaki ateşkesin birçok olumlu yanı olacaktır. Trump yönetiminin çabalarını da takdir ediyoruz. Avrupa ülkeleriyle de diyalog içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli bir diplomatik çaba içinde. Türkiye'nin sorun çözücü olduğunu herkes görmüş oldu.