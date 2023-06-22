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Gündem
AA 22.06.2023 18:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'de önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'de önemli görüşme
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyaret öncesi, bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Abu Dabi'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Birleşik Arap BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü. 

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmeye Yılmaz ve Şimşek’in yanı sıra BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer aldı. 

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Birleşik Arap Emirlikleri Cevdet Yılmaz Mehmet Şimşek
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