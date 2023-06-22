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TRT Haber 22.06.2023 18:41

Bakan Güler Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakan Güler Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotograf: AA]

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği ve tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından; küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin 17 Temmuz’da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması’nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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