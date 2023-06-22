Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beytüşşebap kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında, "Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.