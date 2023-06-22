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DHA 22.06.2023 14:14

Kurban kesiminde gerekli önlemleri almayanlara para cezası uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde faaliyetlerde bulunanlara ve gerekli önlemleri almayanlara, 3 bin 36 TL idari para cezası uygulayacak.

Kurban kesiminde gerekli önlemleri almayanlara para cezası uygulanacak

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.

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Kurban Bayramı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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