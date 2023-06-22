Kurban kesiminde gerekli önlemleri almayanlara para cezası uygulanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde faaliyetlerde bulunanlara ve gerekli önlemleri almayanlara, 3 bin 36 TL idari para cezası uygulayacak.
Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.