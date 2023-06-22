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Gündem
AA 22.06.2023 12:47

İçişleri Bakanlığı'nda yeni bakan yardımcıları göreve başladı

İçişleri Bakanlığı'nda yeni bakan yardımcıları görevlerini devraldı.

İçişleri Bakanlığı'nda yeni bakan yardımcıları göreve başladı

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi devreden bakan yardımcılarının haklarını helal etmesini istedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının, ülkenin, Mavi Vatan'ın ve 85 milyonun huzur ve güveni için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Bu bir bayrak değişimi. Allah'ın izniyle hizmette bir kesinti olmaksızın aynı şekilde aziz milletimize, devletimize, bayrağımıza, medeniyet değerlerimize en güzel şekilde hadim olma bilinciyle çalışacağız." dedi.


Bakan Yerlikaya, görevlerini devreden İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ve göreve yeni başlayan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu ile makamında ve bakanlık binası önünde fotoğraf çektirdi.

Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete’de
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete’de

Yerlikaya; Çataklı, Ersoy ve Erdil'i tören sonrası bakanlık binası önünden uğurladı.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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