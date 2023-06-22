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Gündem
AA 22.06.2023 12:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "yaşlı ve engelli aylıkları" açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "yaşlı ve engelli aylıkları" açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca "yaşlı ve engelli aylıkları"na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, "Paylaşılan 'güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır" bilgisi verildi.

Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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