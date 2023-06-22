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Gündem
AA 22.06.2023 14:13

Bakan Özhaseki'den "kentsel dönüşüm" mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki'den "kentsel dönüşüm" mesajı
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bakan yardımcılığı görevlerine atanan Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mehmet Özhaseki, paylaşımında, "Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı çevre ve şehirciliğin de yılı yapabilmek için hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabb'im utandırmasın." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Mehmet Özhaseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
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