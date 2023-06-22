Parçalı Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.06.2023 15:07

Sokakta kurban kesimine 3 bin 36 lira para cezası uygulanacak

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak.

Sokakta kurban kesimine 3 bin 36 lira para cezası uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı.

Bu kapsamda Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü denetim ekipleri, Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerini denetleyecek.

Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve park gibi umuma açık yerleri kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları gibi kurban atıklarını bu alanlarda bırakanlara, yasal yaptırımlar uygulanacak.

Bu kapsamda, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışı ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesine göre 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak.

​​​​​​​Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Atıklar dayanıklı torbalara konulacak

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğinin oluşmaması için alından tedbirler kapsamında atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak.

Torbalar, ağzı iyice kapatılıp, bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyona karşı mücadele vermeye devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Depremzede KOBİ'lere yeni iş yerleri için 1 milyon lira destek verilecek
16:25
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:21
Fransa'da aşırı sağcılar çevrecilere saldırdı, 4 kişi yaralandı
16:18
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
16:14
Zelenskiy: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne terör saldırısı planlıyor
15:59
Putin: Ukrayna'nın müttefikleri, son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya karar vermiş
Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini ağırlayacak
Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini ağırlayacak
FOTO FOKUS
Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da fabrika yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ