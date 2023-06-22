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Gündem
AA 22.06.2023 18:20

Emine Erdoğan'dan İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat eden "Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarından, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan'dan İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı

Emine Erdoğan, İbrahim Abdul-Matin için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Vefat haberinden büyük üzüntü duyduğum, Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Doğa dostu, Amerikalı bir Müslüman olarak geliştirdiği çevre politikaları, seçkin kişiliği ve eserleri her insana, bilhassa gençlere ilham olmalı. Sıfır Atık hareketinin uluslararası platformdaki değerli destekçilerinden Abdul-Matin'in öğretilerini, doğaya bakış açısını ve onurlu mücadelesini unutmayacağız."

 

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