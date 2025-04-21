Açık 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.04.2025 21:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türksat 6A Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türksat 6A Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete alım töreni gerçekleştirilen Türksat 6A'nın, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olma özelliğiyle tarihi bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Türksat 6A göreve başladı
Türksat 6A göreve başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacaktır. Uzayda güçlü, yerde söz sahibi bir Türkiye hedefi doğrultusunda emeği geçen tüm kurumlarımızı ve mühendislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türksat 6A'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
TÜRKSAT 6A Türksat Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması dönüm noktası olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:51
Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda katil İsrail askerlerini pusuya düşürdü
21:24
Manisa'da pitbull besleyen 2 kişiye 304 bin lira ceza
21:47
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenen bir Filistinli hayatını kaybetti
21:01
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 586'ya yükseldi
21:00
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
21:20
Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
6 bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi
6 bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ