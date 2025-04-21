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Bilim Teknoloji
TRT Haber 21.04.2025 15:41

Türksat 6A göreve başladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, hizmete alındı. Yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, en az 15 yıl süre hizmet verebilecek.

Türksat 6A göreve başladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın 17 Şubat'ta başlayan test yayınları tamamlandı.

Tüm testleri başarı ile geçen yerli ve milli uydu, artık göreve hazır. Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün hizmete alındı.

Türksat 6A göreve başladı

Tüm testleri başarıyla tamamlayan milli uydu, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirildi.

Türksat 6A uydusu ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı. Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uyduların kapsama alanı 5 milyar kişiye ulaşıyor.

Türksat'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişledi.

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Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 9 Temmuz 2024 tarihinde SpaceX firmasının ABD’nin Florida Eyaletinde bulunan Cape Canaveral’daki fırlatma merkezinden, Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmişti.

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Bilimsel Araştırma TÜRKSAT 6A Uydu Uzay Çalışmaları
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