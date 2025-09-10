Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TRT Haber'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalardan öne çıkan başlıklar:

"Dost ve kardeş Katar'a yaptıkları saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz"

Netanyahu yönetimi, İsrail hükümeti her gün hukuksuz eylemlerine bir yenisini daha ekliyor maalesef. Bir taraftan uluslararası mahkemeler karşısında soykırım suçundan dolayı yargılanıyorlar biliyorsunuz. Gazze'de insanlık dışı bir vahşete bütün dünya olarak tanıklık ediyoruz maalesef. Diğer taraftan sadece Gazze'de değil, Filistin'in tamamında, diğer bölgelerde de Filistin halkını topyekün hedef alan bir politika uyguladıklarını görüyoruz.

Bununla da yetinmiyorlar; bölge ülkelerinde istikrarsızlık oluşturan, bölge açısından tehdit oluşturan, güvenlik riskleri oluşturan, uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine, saldırgan politikalarına devam ediyorlar. Dost ve kardeş Katar'a yaptıkları saldırıyı özellikle tabii kınıyor ve lanetliyoruz. Bununla da kalmıyoruz elbette. Bütün diplomasinin imkanlarını kullanarak bu konuda Filistin'in yanında, mazlum Gazze halkının yanında olduğumuz gibi, hukuk dışı saldırılara karşı bölgedeki tüm ülkelerle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Bir taraftan da uluslararası toplumun, sorumlu tüm hükümetlerin bu konuda çok daha etkin bir tutum, caydırıcı bir tutum almalarını bekliyoruz. İsrail üzerindeki baskıların mutlaka artırılmasını bekliyoruz. İsrail'in bu yaptıkları sadece Gazze için, sadece bölge için değil; insanlık için, küresel düzeydeki barış ve adalet için de son derece tehlikeli davranışlar. Şundan dolayı Rasim Bey: Bu yaptıklarıyla uluslararası düzeyde adalet kavramının içini boşaltıyorlar. Bütün uluslararası kurumların, kuralların içini boşaltıyorlar. Adeta kendilerini bütün hukukun, kuralların, kurumların üstünde konumlandırıyorlar. Bu da dünyada adalete duyulan güveni, kurumlara, kurallara duyulan güveni her geçen gün daha fazla aşındırıyor.

Dolayısıyla insanlık olarak, bir defa insanlık ittifakı olarak bu yaşananlar karşısında sessiz kalmamalıyız. Her türlü gayreti birlikte ortaya koymak durumundayız. Cumhurbaşkanımız bu konuda zaten en gür sesle Türkiye'nin pozisyonunu her fırsatta ortaya koyuyor. Büyük bir diplomatik çabamız var. Bütün diğer ülkelerden önce birtakım alanlarda biliyorsunuz adımlar attık. Bundan sonra da güçlü bir şekilde bunu yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası iş birliği içinde hem bölgede hem küresel düzeyde bu haklı davanın yanında olduğumuzu her fırsatta ortaya koyacağız.

"CHP iç kavgasını gölgelemek istiyor

Öncelikle şunu bütün vatandaşlarımıza tekrar ifade etmemiz lazım. Bu yaşananlar bizim taraf olduğumuz süreçler değil veya başka bir partinin taraf olduğu süreçler değil. CHP'nin kendi iç kavgaları ve CHP ile yargı arasında cereyan eden hadiseler. Burada şikayet eden de edilen de CHP'liler. Kendi kongreleriyle ilgili bir şaibe meselesi var. Dolayısıyla bazı delegeler, bazı CHP'liler bu konuda şikayetlerini mahkemelere iletmiş durumdalar. Mahkemeler de elbette hukuk çerçevesinde bu konuları inceliyorlar.

Ancak CHP yönetimi maalesef bu iç kavgayı siyasetin tamamına, toplumun tamamına yansıtmaya çalışıyor. Böylece kendi iç kavgalarını bir anlamda gölgelemeye çalışıyorlar. Bu doğru bir tutum değil. Bu siyaset kurumunun tamamında gerilim üreten, kutuplaşma üreten, hem partilere siyasete zarar veren hem de ülkemize zarar veren bir tavır. Bir an önce bu tavırdan uzaklaşmalarını elbette bekliyoruz.

Şunun da altını çizmek isterim. Buradaki mesele bir kurum olarak, bir parti olarak CHP değil. Yargılanan CHP değil kurum olarak. CHP içinde bu kongre süreçlerinde şaibe oluşturduğu iddia edilen şahıslar, kişiler. Dolayısıyla bunların bir suçu varsa, hukuk dışı bir davranışı varsa bunları mahkemeler tespit edecek ve burada hepimizin sabırla, olgunlukla mahkemelerin vereceği kararı beklememiz lazım.

Burada yapılan, İstanbul'da mahkemenin aldığı karar esastan bir karar değil bir defa. Geçici bir tedbir. Yani esastan bu işe karar verilinceye kadar geçici olarak kararlaştırdığı bir tedbir. Bu süreçlerin bir an önce tamamlanmasını ve bu tartışmalardan siyasetimizin kurtulmasını temenni ediyoruz ama bir kez daha vurguluyorum. Bu CHP'nin kendi iç kavgasıdır, taraflar CHP'lidir. Kendi içlerinde bir tartışma vardır. Yaşanan kongre süreçlerine gölge düşürücü bir takım eylemler, hukuk dışı eylemler olduğuna dair iddialar vardır ve hukuk da bunu incelemektedir, bir karara bağlayacaktır.

"Herkesi sorumlu siyaset anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz"

Siyasetin meşru zeminlerde, marjinalize edilmeden, marjinal grupların istismarına açılmadan sürdürülmesi çok önemli. Bir ülkede en az iktidar kadar ana muhalefet partisine de sorumlu siyaset yapma görevi düşer. Topyekün siyaset kurumunun sağlıklı işleyişi açısından ana muhalefet partisinin tavrı, yaklaşımı, üslubu son derece önemlidir. Dolayısıyla bu işleri tartışmanın yeri sokaklar değil; meşru siyasi platformlardır, demokratik platformlardır. Bir itirazınız varsa, bunu meşru yollarla, meşru mekanizmalarla ve platformlarla ifade edersiniz. Hakkınızı, hukukunuzu sonuna kadar savunursunuz.

Yargıyı da eleştirebilirsiniz. Yargı eleştirilemez değil ama hiçbir kişinin, kurumun yargıyı sokakla veya başka bir şekilde baskı altına alma, tehdit etme, hakaret etme hakkı da yoktur. Bunu da çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla herkesi sorumlu siyaset anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemizin, demokrasimizin, ekonomimizin, topyekün milletimizin huzuru için, istikrarı için, refahı için böyle bir tavra mutlaka herkesin sahip çıkması lazım. Bu bizim ortak sorumluluğumuz. Sadece bir partinin, diğer partinin değil. Tüm partilerde sorumlu siyaset yapan insanların bu yaşananlar karşısında aklıselimle hareket etmeleri, serinkanlı, soğukkanlı bir şekilde hareket etmeleri ve hukuk içinde, hukukun içinde birçok itiraz imkanları var, birçok süreçler var. Bu süreçleri takip etmeleri en doğru yaklaşım olur diye düşünüyorum. Aksi takdirde, sokak siyaseti sonuçta tüm siyasetin gücünü kırar. Siyaseti marjinalize eder. Marjinal grupların istismarına açık bir alan oluşturur. Bundan da ne bir parti ne de ülkeye bir fayda gelmez diye ifade etmek istiyorum.

"Terörsüz Türkiye bu anlamda önemli mesafeler katetti"

Terörsüz Türkiye çok önemli bir inisiyatif. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı kardeşliğin, huzurun yüzyılı olacak- vizyonuyla hayata geçen, Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla ivme kazanmış bir süreçten bahsediyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge. Bu vurgu çok önemli gerçekten. Terörden çok çekti. Hem ülkemiz hem içinde bulunduğumuz daha geniş coğrafya. Dolayısıyla biz diyoruz ki, artık teröre bu coğrafyada yer yok. Herkesin eşit vatandaşlık temelinde, temel hak ve hürriyetlerini en güzel şekilde yaşadığı, ekonomik olarak kalkınma süreçlerinin önünde terörün bir engel teşkil etmediği hem huzurun hem de refahın olduğu bir geleceği hep birlikte inşa etmeliyiz. Bu bir devlet politikası artık biliyorsunuz.

Bir taraftan da bu inisiyatifin bölgemizde yaşanan süreçlerle de bağlantısı var. Bir takım emperyalist güçler, birtakım dış odaklar bölgemiz üzerinde çeşitli hesaplar yapıyorlar. Şu etnik grubu, şu mezhebi sevdiklerinden değil ama burada fay hatlarını kaşıyarak, çatışmaları artırarak, bölge üzerinde hakimiyet kurma ve bölgenin kaynaklarını burada yaşayan insanlar için değil, başkaları için kullanma çabası içindeler. İşte bu tuzakları da terörsüz Türkiye ile boşa çıkarmak durumundayız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek durumundayız. Terörsüz Türkiye bu anlamda önemli mesafeler katetti. Terör örgütü kendisini feshettiğini ilan etti. Silah bırakma süreci başladı. Tabii ki bu devam edecek bir süreç.

"Meclisimiz, önemli bir inisiyatif aldı"

Bu süreçte de milli iradenin tecelligahı olan Meclisimiz, önemli bir inisiyatif aldı. Bir komisyon teşekkül etti, meclis başkanımızın başkanlığında. Orada elbette ki birçok farklı fikirler gündeme gelebilir. Bu demokratik çoğulculuğun bir gereği. Ancak bu komisyonun odağını da kaçırmamak lazım. Bu komisyonun odağı şu: Bir terör örgütü kendisini feshetme kararı almış durumda. Bu feshetme sürecinin gerektirdiği düzenleme ihtiyaçlarını ortaya koymak. Esas şeyi bu bu komisyonun, misyonu diyelim bu.

Bu misyon çerçevesinde inşallah en kısa sürede bu sonuçları görürüz. Fazla uzaması da doğru değil bu süreçlerin çünkü bu süreçleri tabiri caizse enfekte etmek isteyen güçler çok olur. Dezenformasyonlarla, provokasyonlarla Terörsüz Türkiye'ye engel olmaya çalışan, Türkiye'nin bu prangası devam etsin diyen güçlerin de birçok şey yapabileceğini düşünmemiz lazım

"Çok uzun vadeye yayılacağını düşünmüyorum"

Burada işte bütün tarafları dinliyor meclisimiz. O meclisimizin uhdesinde giden bir çalışma olduğu için çok ileri sözler ifade etmek istemem. Bunu hep birlikte bekleyeceğiz ama çok uzun vadeye yayılacağını düşünmüyorum ben. Yıl sonuna kadar bir takvim belirlenmişti. İnşallah ondan da erken bir zamanda bu çalışmalar sonuçlanır ve bunun da sonuçlarını hep birlikte görürüz. Bizim burada üzerinde durmamız gereken, bütün bu provokasyonlara, dezenformasyonlara bakmadan, bir devlet politikası haline gelmiş artık bu süreci en sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmak.

Bu sürecin sonuçlanmasıyla ne olacaktır? Terörün kalktığı bir ortamda hem demokrasi hem de kalkınma süreci güç kazanacaktır. Terörün olmadığı bir ortamda birçok demokratik tartışma çok daha rahat bir şekilde yapılacaktır. Herkes topluma neyse demokratik görüşleri, ifade edecektir. Toplumun genelini ikna ettikleri konularda da mesafeler alacaktır Türkiye. Demokratik standartlarını yükseltecektir. Diğer taraftan kalkınma süreci açısından da çok önemli. Yatırım ortamı iyileşecektir. Tarımdan turizme, madenciliğe, birçok sektör bundan olumlu etkilenecektir. Nasıl ki terörden olumsuz etkileniyordu ise kalkınma sürecimiz, terörün olmadığı bir ortamda da tam aksi gerçekleşecektir ve çok daha güçlü bir şekilde kalkınma sürecimiz devam edecektir.

Yani tüm Türkiye'nin kalkınma süreci hızlanacak ama özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun uzun zamandır kullanılmamış potansiyeli harekete geçecek. Hem o bölgenin refahı için hem tüm Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir süreç diye ifade etmek istiyorum.

İzmir'de polis karakoluna yönelik silahlı saldırı

Hepimizi derinden üzen bir hadise. Ben öncelikle kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. Yaralı polisimize de şifalar diliyorum. Böyle hadiseleri bir daha Cenabı Allah göstermesin diyorum. Bu olayın dediğiniz gibi en önemli özelliklerinden biri 18 yaş altı, 16 yaş civarında bir fail var ve bu da yakalandı biliyorsunuz. Şu anda gerek kolluğumuz, güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlar her türlü araştırmayı yapıyorlar ve bağlantılarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah en kısa sürede bunlar da toplumla paylaşılmış olur. Çok titizlikle bu çalışmaların sürdürüldüğünü de ifade etmek isterim.

Diğer yandan bu, maalesef 18 yaş altı tek hadise değil. Başka hadiseleri de yaşadık Türkiye'de. Suç örgütleri, terör örgütleri çocukları bir araç olarak kullanıp bir takım bu tür eylemler yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu konularda yeni bir bakış açısına ihtiyaç var diye düşünüyoruz.

"Daha caydırıcı birtakım önlemler gündemimizde olacak"

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Adalet Bakanlığımız bir çalışma başlatmış durumda. Bir hazırlık yapılıyor. Meclisimiz açıldığında inşallah o çalışmamızı olgunlaştırıp meclisimizin takdirine arz edeceğiz. Buralarda daha caydırıcı birtakım önlemler gündemimizde olacak elbette. Daha caydırıcı bir şekilde bir düzenleme yapma ihtiyacı görülüyor. Adalet Bakanlığımız dünyayı da inceleyerek, Türkiye'deki bütün bu olayları da inceleyerek birtakım analizlere, verilere de bakarak yeni bir çalışmayı olgunlaştıracak. Ama dediğim gibi nihai irade elbette Meclisindir.

"Programımız da bu anlamda başarıyla yoluna devam ediyor"

Şimdi, temel göstergelere bakalım. Yani bunun cevabı rakamlarla verilmesi gereken bir cevap. Bir defa şunu baştan söyleyelim: Hiçbir programda hani yüzde 100 12'den vurma diye bir şey olmaz. Biraz üstünde, biraz altında gerçekleşmeler her zaman olabilir. Önemli olan programın ana çerçevesi, ana istikameti, doğrultusudur. Programımız da bu anlamda başarıyla yoluna devam ediyor.

Birkaç temel göstergeyle özetleyelim. İlk 2023 ortalarında başlamıştık bu programa biliyorsunuz. 2023’ün Eylül’ünde ilk OVP’yi ilan etmiştik. O dönemlerde 60 milyar dolara yakın bir cari açığı vardı ülkemizin. Bugün geldiğimiz noktada bu açık 20 milyar dolarlara düşmüş durumda. Bu arada milli gelirimiz de büyüdü. Dolayısıyla milli gelire oranla bu sene 1.4’e kadar düşen bir cari açıktan bahsediyoruz. Bu ne demek? Türkiye’nin dışarıdan borçlanma ihtiyacı ciddi anlamda azaldı demek. Dış finansman ihtiyacı ciddi anlamda azaldı demek. Bu da istikrarımız açısından çok çok kıymetli.

İstihdama gelecek olursak, istihdamda ne oldu? Bu dönemde programımızın beklentilerinin üstünde bir iyileşme oldu işsizlik rakamında. Bu sene itibarıyla 8,5’lar civarında, yıl sonunda itibarıyla bir işsizlik rakamı görüyoruz bu seneye. Orta Vadeli Programımızda bunun sekizlerin altına kadar düşeceğini öngörüyoruz ki bu tarihimizde ilk olacak inşallah istatistikler çıkmaya başladığından bu yana, 2005’ten bu yana en iyi performansı görmüş olacağız. İşsizlik noktasında da gayet iyi bir sonuçla karşı karşıyayız.

"Ekonomimiz büyümeye devam ediyor"

Büyümede ne durumdayız? Büyümede, dünyadaki zor koşullara rağmen, artan belirsizliklere rağmen, jeopolitik, işte bu savaşlar, çatışmalar, deprem gibi bir yüke rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Daha makul düzeylerde ama dünyayla mukayese ettiğinizde de oldukça iyi bir seviyede büyümemizi sürdürüyoruz. Geçen yıl 3,3 büyümüştük. Bu sene de yine 3,3 bir büyüme bekliyoruz. Gelecek sene 3,8, sonra 4,3, 5 gibi giderek yükselen bir patikada istikrarımızı sağlarken, enflasyonu düşürürken büyümeyi de giderek potansiyelini yükselten bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

"Öngörümüzün üstünde bir patikada gidiyoruz"

En önemli tabii önceliğimiz enflasyon oldu bu program döneminde. Burada ne durumdayız diye bakarsanız, 2023’te %65 civarında bir enflasyonumuz vardı. Geçen yıl, 2024’te bu %44’e geriledi. Bu yılki beklentimiz %30’un altına gelmesi. En son aylık olarak baktığımızda yıllıklandırılmış aylık tabii 32,9’lara kadar düşen bir enflasyon var. 42,5 puan civarında geçen yılın mayıs ayına göre bir düşüş söz konusu. İnşallah yıl sonunda 30’un altını göreceğiz. Gelecek sene de %16 gibi bir perspektifimiz var. Burada bir miktar öngörümüzün üstünde bir patikada gidiyoruz.

Sapmanın nedeni olarak bir defa hizmet sektörlerinde biraz daha gecikmeli bir uyum var. Yani mal ihracatı, mal enflasyonunda %20’nin altına düşmüş durumdayız zaten. %19.9’du yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mal enflasyonunda %20’nin altındayız. Ama hizmet enflasyonunda hala istediğimiz yerde değiliz. Kiralar başta olmak üzere. Orada da ciddi bir düşüş var ama hala seviye yüksek. Dolayısıyla o hizmetteki katılığı biraz daha gecikmeli kırıyoruz ama orada da bir süreç başlamış durumda.

"Her şeye rağmen enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek"

Tarımda tabii bu kuraklık, don hadiseleri gıda açısından beklentilerimizin biraz daha üstünde enflasyonun gelmesine sebep oldu. Son gelen enflasyon verisinde neredeyse üçte biri gıdadan geldi. Çünkü bu sene işte kuraklık yaşadık, don yaşadık. Bunların tarım sektörüne, gıdaya etkileri oldu. Oradan kaynaklanan bazı sapmalar söz konusu. Ama bütün bunların üzerinde de gidiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem çok daha sağlıklı bir şekilde yürüyeceğiz. Gidişat, burada önemli olan istikamet. Yani nereye doğru gidiyorsunuz? Ha bu arada tabii dünyadan da kaynaklanan hadiseler oldu. Savaşlar yaşadık bölgemizde. Dünya ekonomisinde Trump’ın tarifelerinden sonra artan belirsizlikler, daralan bir ticaret hacmi gördük. Bütün bunlar tabii küresel ölçekteki gelişmeler de bir miktar olumsuz etkiledi. Ama her şeye rağmen enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek.

