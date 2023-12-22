Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.12.2023 23:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörle mücadeledeki kararlılığımız artarak devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörle mücadeledeki kararlılığımız artarak devam edecek

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda söz alarak Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde, 3 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu 4 Mehmetçiğin yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz millete başsağlığı dileğinde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yaralı kahraman Mehmetçiklerimizin tahliye ve tedavilerini, kurumlarımız yakından takip ediyor. İlgililer çok yakından sahayla ilgileniyorlar. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Bu hadiseler hepimizi derinden üzmektedir. Aynı zamanda terörle mücadeledeki kararlılığımızı da artırarak devam ettirecektir. Bu hadiselerin hiç yaşanmayacağı günlere Türkiye kararlı mücadelesiyle elbette ulaşacaktır."

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da başkanlık divanı olarak şehitlere Allahtan rahmet, şehitlerin ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi. Karaca, yaralı askerlerin acil şifaya kavuşması temennisinde bulundu.

TBMM'deki siyasi partilerin grup başkanları ile grup başkanvekilleri de şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:24
İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı
23:15
Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek
23:11
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil
23:10
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit askerler için taziye mesajı
23:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
23:05
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
FOTO FOKUS
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ