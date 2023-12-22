Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Fidan, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, "Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek." dedi.

Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. ????????



Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. — Hakan Fidan (@HakanFidan) December 22, 2023