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TRT Haber 22.12.2023 23:11

Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Fidan, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, "Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek." dedi. 


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Hakan Fidan Terörle Mücadele
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