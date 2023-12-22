TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyinde şehid olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. ???????? — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 22, 2023