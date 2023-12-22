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Gündem
AA 22.12.2023 23:04

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

 


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