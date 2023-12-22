İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük

Akşener, partisinin bir düğün salonunda düzenlenen Nevşehir Teşkilat Buluşması ve Aday Tanıtımı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş ilçesine gelişinin 104'üncü yıl dönümünde Nevşehir'de bulunmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Akşener, Türkiye'nin her yerinde aday çıkartacaklarını vurguladı ve partisinin Nevşehir adayını açıkladı. Akşener, daha önceki seçimlerde iş birliklerinin faydasını görmediklerini söyledi.

"Kendimize göre fedakarlık saydığımız, kendimize göre Türkiye için milletimiz için faydalı olduğuna inanıp attığımız hiçbir adımın esasında sonuç itibari ile Türkiye’nin geleceğinde çok da büyük bir faydası olmadığını gördük.

Şimdi Türkiye’nin her bir şehrinde her bir ilçesinde Nevşehir’de olduğu gibi kendi adaylarımızla çıkıp onları kazandırmak, onların şahsında iyi belediyeciliği ve o iyi belediyeciliğin uygulaması sonucunda 2028’de Türkiye yönetmek iddiamızla yine yeniden yola düştük."

