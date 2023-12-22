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Gündem
İHA 22.12.2023 23:07

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit askerler için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit askerler için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yayınladığı taziye mesajında, “Milletimizin başı sağ olsun. Irak’ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.


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