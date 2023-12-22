İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit askerler için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yayınladığı taziye mesajında, “Milletimizin başı sağ olsun. Irak’ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.
Milletimizin Başı Sağ Olsun????????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2023
Irak’ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Şehitlerimizin… pic.twitter.com/5NpKU5Lpbb