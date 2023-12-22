İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit askerler için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yayınladığı taziye mesajında, “Milletimizin başı sağ olsun. Irak’ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.

Milletimizin Başı Sağ Olsun????????



Irak’ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin… pic.twitter.com/5NpKU5Lpbb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2023