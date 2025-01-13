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Gündem
AA 13.01.2025 10:21

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ömrünü Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine adayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 13. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Denktaş liderliğinde Kıbrıs Türkü, eşitlik ve özgürlük mücadelesini KKTC devletini kurarak taçlandırmıştır. Bıraktığı miras, Kıbrıs Türk halkının çok daha güçlü bir gelecek oluşturma yolunda verdiği onurlu varoluş mücadelesinde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun".

 

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Cevdet Yılmaz KKTC
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