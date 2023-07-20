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Gündem
AA 20.07.2023 10:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'nin 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'nin 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, KKTC'li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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