Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'nin 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, KKTC'li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49. yıl dönümünde, KKTC’li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum.



Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.#KıbrısBarışHarekatı pic.twitter.com/1tfpmWIRr4 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 20, 2023