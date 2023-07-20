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Gündem
AA 20.07.2023 10:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunu tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan ve KKTC'deki yeni havalimanına ilk inişi yapan uçak, su takıyla karşılandı.

KKTC'de Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine iştirak edecek.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'ye gitti.

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