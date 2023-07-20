Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun. İhracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde

Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 Milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun.



İhracat ve deprem finansmanın yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 19, 2023