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Gündem
AA 20.07.2023 00:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan, toplamda 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarla, ihracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun. İhracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

 

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