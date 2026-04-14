Gündem
AA 14.04.2026 16:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler arası 14. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da
[Fotograf: AA]

Yılmaz'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da Astana'ya gitti.

Yarın Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler arası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne iştirak edecek Yılmaz'ın, ayrıca Kazakistan Başbakanı Bektenov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesi bekleniyor.

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Demokrasi Vakfı heyetini kabul etti
18:35
Trump: İran ile görüşmeler 2 gün içinde olabillir
18:36
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı
17:49
ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı
17:38
Gaziantep "leblebili kıtır helva" tescillendi
17:32
Milli torpidolar AKYA ve ORKA Londra'da görücüye çıktı
17:29
Bakan Fidan, Iranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için "Minab'ın Gözleri" sergisi düzenlendi
74 yaşındaki dede, torunu için İngilizce öğreniyor
