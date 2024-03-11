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Gündem
AA 11.03.2024 14:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verileri, aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yılmaz, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verilerinin aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullanan Yılmaz, "İstihdam oranımız da yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır" bilgisini verdi.

Yılmaz, özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamın 32 milyon 222 bin kişiye çıktığına işaret ederek, "İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Cevdet Yılmaz
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