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Gündem
TRT Haber 11.03.2024 12:21

Devletin hizmet eliyle Cizre'nin çehresi değişti

Terör örgütü PKK'nın yıllarca hedefine koyduğu Cizre'de, devletin önce güvenlik sonra da hizmet politikalarıyla artık huzur hakim.

Abdülkadir Konuksever
Abdülkadir Konuksever
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Terör örgütü PKK, pek çok kez Şırnak Cizre’de devletin egemenliğine meydan okumaya çalıştı.Güvenlik güçleri karşısında her seferinde hüsran yaşasa da ilçe saldırılardan büyük zarar gördü. Evler ve iş yerleri yıkıldı, on binlerce insan bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Ancak operasyonlarla ilçe önce çatışmalardan uzak huzurlu bir yere dönüştü. Ardından PKK’nın siyasi uzantılarından kurtarıldı. Cizre halkı yerel yönetimlerle hizmet almaya başladı. 2016 yılında ilk görevlendirme ile ilçedeki binaların enkazı kaldırıldı, altyapı çalışmaları başladı. Kanalizasyon ve içme suyu hatları yapıldı, yollar asfalt ve kilitli parke taşı ile döşendi. 

Cizre Belediyesi kentin ihtiyaç duyduğu park alanları için de yoğun bir çalışma yürüttü. 15 park ve mesire alanının yanı sıra ilçeye onlarca çocuk oyun alanı kazandırıldı. Yeni belediye binası yapıldı, kadın kültür merkezleri, gençlik merkezleri, çalışma salonları ve taziye evleri hizmete sunuldu. Cizre'de ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler başta olmak üzere yaklaşık 40 bin kişiye ayni ve nakdi yardım yapıldı. Kültür ve sanat faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

İlçeyi gerdan gibi saran El Cezeri Köprüsü

Devletin önce güvenlik sonra da yatırım politikalarıyla hizmet almaya başlayan Cizre'deki en önemli proje El Cezeri Köprüsü oldu. Cizre'deki 3 mahalleyi bir birine bağlayan köprü yaklaşık olarak 150 milyon liraya mal oldu.

"Ticaret ve turizmde müthiş bir atılım yaşanıyor"

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Mezopotamya’nın tam sınırında Dicle’nin incisi diye tabir ettiğimiz Cizre’miz bugün huzuruyla, gösterdiği gelişim potansiyeliyle de bölgemizin en örnek yerleşim yerlerinden biri haline geldi. Uzun yıllar terör örgütünün maalesef gölgesi altında açılamayan bölge halkı bugün huzurla beraber gerek ticaretinde, gerek turizminde müthiş bir atılım yaşıyor.

Kadınlara yönelik desteklerimizle, onlara yönelik meslek edindirme faaliyetleri, gezilerle sosyal kültürel faaliyetlerle sosyalleşmelerine, belli sorunlardan uzaklaşmalarına, aile ekonomilerine katkı sağlamalarına özen gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada huzur şehri Cizre’den söz edebiliriz. İnşallah geleceğimizde daha güzel olacak.

Kamera: Veysel Dişbudak - Kurgu: Mehmet Emin Alpan

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Devletin hizmet eliyle Cizre'nin çehresi değişti
Devletin hizmet eliyle Cizre'nin çehresi değişti
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