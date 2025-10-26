Açık 11.5ºC Ankara
Gündem
AA 26.10.2025 20:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: En kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çeklime kararına ilişkin "Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: En kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla ivme kazanan "Terörsüz Türkiye" hedefinde bugün önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirtti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır. Yakından izlediğimiz bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir. Silahın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, ülkemizin ve komşularımızın huzuru ve refahı için şart olduğu gibi, iç cephemizi tahkim edecek, bölgemizde emperyalist tuzaklar kuranlara da güçlü bir cevap olacaktır. Birliğin, huzurun ve kardeşliğin pekiştirildiği bir ortamda, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanacaktır. Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde geniş bir katılımla ve ortak akılla çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör örgütünün tasfiyesi sürecinde ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerin çerçevesini belirleyecektir."

Cevdet Yılmaz Terör Örgütü PKK/KCK PKK/YPG Terörsüz Türkiye
