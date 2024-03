Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu herhangi bir partinin değil, tüm milletimizin ve tüm toplumun yüzyılıdır

Yılmaz, Tunceli programları kapsamında Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu’nun açılış programına katıldı.

Çocuklar tarafından kütüphane binası bahçesinde çiçekle karşılanan Yılmaz, halk oyunları gösterisini izledi.

Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tuncelili iş adamımız değerli hemşehrimiz Kazım Güntaş ve ailesi, merhum babaları Hüseyin Güntaş'ın adını yaşatmak için bu kıymetli esere vesile oldular. Gerçekten bu bölgemizin insanı çok girişimci ve birçok alanda çok büyük başarılar elde ediyor. Dünyanın birçok yerinde Tuncelili hemşehrilerimiz var. Türkiye'nin birçok bölgesinde ve onlara da buradan selam gönderiyoruz. Onlar aslında aynı zamanda bu bölgenin en değerli varlıkları bana göre. Tunceli dışında yaşayan Tuncelilileri bir varlık olarak görmek lazım. Onlarla Tunceli'nin ilişkisinin güçlenmesi çok çok kıymetli. Bu açıdan Kazım Bey'lerin aile olarak doğdukları bu topraklara vefa borçlarını yerine getirmelerini takdirle karşıladığımızı ve teşekkür ettiğimizi belirtmek istiyorum. Herhalde bir evladın annesine ve babasına yapabileceği en güzel şeylerden biri. İşte böyle bilgiye, bilime ve insanların yetişmesine katkıda bulunmak diye düşünüyorum. Bizim inancımıza göre bir insan vefat ettikten sonra amel defteri kapanır ama çocukları hayırlı işler yaparlarsa, hayırlı eserler ortaya koyarlarsa o defter açık kalmaya devam eder. Oradan ölmüşlerimize de bu anlamda rahmet dileklerimizi tekrar gönderiyoruz."

Yılmaz, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi içerisinde 335 kişilik konferans salonu, kadın çalışma alanı, bilişim odası, sessiz okuma salonu ve serbest çalışma alanlarının bulunduğunu bildirdi.

Kütüphanenin tüm Tunceli halkına hizmet edeceğini ifade eden Yılmaz, "Tunceli'nin yerel kültürel zenginliğini yansıtacak kitaplarla kitap sayısının zamanla daha da artacağına inanıyor, istifade edenin çok olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir çağrıda da bulunalım. Kitap bağışlamak isteyenler için de bir adres olsun burası. Değişik çevrelerden inşallah buraya kıymetli kitaplar bağışlanır. Ben de bakacağım kendi kütüphanemden bazı kitapları buraya göndereceğim inşallah" dedi.

Yılmaz, kalkınmanın bir bütün olduğuna inandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz altyapısıyla, üstyapısıyla, kalkınmaya önem verirken beşeri kalkınmayı asla ihmal etmiyoruz. Çünkü kalkınmanın özünde insan var. Niye yapıyoruz biz bu yolları, okulları, hastaneleri, altyapıları? Ekonomiyi niye büyütüyoruz? İnsan için. Bunları yapmamızın en temel unsuru, aracı da yine insan. Yani kalkınmanın amacı da en temel taşıyıcısı da insan. Dolayısıyla insan odaklı yaklaşıyoruz. Ülkemizin her yöresinde yükselttiğimiz üniversiteler, teknokentler, araştırma merkezleri ve kütüphaneler insani gelişmişliğe verdiğimiz önemin en güzel göstergeleridir. Yunus Emre'nin ifadesiyle 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır.' demiş. İlimlerin en üstünü de insanın kendi nefsini, kendini bilmesidir. Böyle insanlardan olmayı temenni ediyoruz."

Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılını 100 yeni kütüphaneyle karşıladıklarını ve kütüphanelerin sadece kitapların depolandığı sessiz okuma alanlarının bulunduğu mekanlar olmaktan çıktığını söyledi.

Yaşayan kütüphanelere inandıklarını anlatan Yılmaz, "Kütüphaneler aynı zamanda etkinliklerin yapıldığı, insanların bir araya geldiği çeşitli konularda çalıştaylar olsun, başka etkinlikler olsun, çeşitli etkinliklerle yaşayan alanlar, böyle bakıyoruz kütüphanelere. Yedi yirmi dört çalışması gereken yerler, ışıkları sönmemesi gereken yerler gerçekten kütüphaneler. Günün her saatinde insanların gelip istifade edeceği alanlar olarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ülkenin en büyük kütüphanesini inşa ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Oraya da bekleriz inşallah. Buradan da ziyaretçiler ve Sayın Valimiz organize edebilir. Gençler geldiği zaman oraları gezdiririz inşallah. O kütüphanede gerçekten muhteşem bir kütüphane. İçinde çok çeşitli etkinliklerin yapıldığı ülkemizin medarı iftiharı kütüphanelerin başında geliyor. Yine İstanbul'da Rami Kışlası'nı yaptık biliyorsunuz. O da gerçekten apayrı bir güzellik eser oldu. Gidenlerin gezmelerini tavsiye ediyoruz."

Kentin artık huzur ve güven ortamına kavuştuğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben her zaman söylüyorum. Siyaset ayrı, herkesin kendi siyasi bakışı, görüşü, tercihi olabilir. Ama terör bütün insanlığın düşmanıdır, hangi siyasi anlayıştan olursa olsun herkesin düşmanıdır. Terör demokrasiye de kalkınmaya da en büyük zararı verir. Terörün olduğu yerde ne temel hak ve özgürlüklerinizi yaşayabilirsiniz ne de o yöre kalkınabilir, gelişebilir. Terör nasıl en büyük zararı bu bölgeye verdiyse terörün olmadığı ortamda da en büyük faydayı yine bu bölge görecektir. Potansiyelini açığa çıkarıp her geçen yıl inşallah daha ilerilere gidecektir. Bundan da hiçbir kuşkum yok. Halkımızın elinde, çocuklarımızın elinde silahlar değil, kitaplar olmalı. İnsanlar birbirleriyle şiddet yoluyla değil, konuşarak, medeni bir şekilde tartışarak, ne varsa söyleyecekleri söylemeliler. İşte bu anlamda bilgi, insanın yetişmesi her şeyin anahtarı. İnsan her şeyin özü anahtarı."

Tunceli'de Alevi kültürünün hakim olduğunu dile getiren Yılmaz, "Aleviliğin özünde de bana göre insan var. Bizim dinimizin özünde de hepimizin inandığı İslam'ın özünde de bu var. Ne diyoruz? İnsan eşrefi mahlukat diyoruz. Yani yaratılmış olanların en şereflisi, en yücesi. Dolayısıyla insana hizmet eden, insanı bilgilendiren her şey çok çok kıymetli ve kutsal." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 7 kütüphanenin bulunduğunu ve Pertek ile Ovacık ilçelerinde de kütüphane açma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yılmaz, kitabın yerini hiçbir internet ve sosyal medyanın tutmadığını vurguladı.

"Kitap gerçekten çok iyi bir dost"

Yılmaz, kitap okumanın insana farklı şeyler kattığını belirterek, "Tabii ki modern bir dünyadayız. Her türlü teknolojik imkanı da kullanacağız, yanlış anlamayın. Onlara da dediğimiz bir şey yok. Ama kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Burada gençlerimiz, çocuklarımız var. Özellikle bir abileri olarak tavsiye ediyorum. Kitap gerçekten çok iyi bir dost. Sizi zenginleştiren, size farklı dünyalar açan bir alem. Dolayısıyla kitaplarla ilişkilerimizi de kütüphaneler vesilesiyle ve başka vesilelerle devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Son 20 yılda birçok yörenin eksikliklerini ve geçmiş ihmallerini gidermeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz 100. yılını geride bıraktı, yeni bir yüzyıla girdik. Biz buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle 81 vilayetiyle, 85 milyonun yüzyılı olacaktır. Bu herhangi bir partinin, herhangi bir kesimin değil, tüm milletimizin ve tüm toplumun yüzyılıdır. Ve herkesin de katkısıyla katılımıyla oluşacak bir yüzyıldır. İnşallah Tunceli'den de bölgemizden de büyük katkılar ve önemli katkıları göreceğiz. Kütüphanelerimizde hikmete kulak veren, ilmin denizinde yüzen ve yepyeni eserler ortaya çıkaran araştırmacılara ve kitap dostlarına özellikle zihin açıklığı diliyorum. Bugün burada bizi dinleyen bazı çocuklarımız, gençlerimiz bu kitaplarla yetişip ailelerine, Tunceli'ye, içinden çıktıkları yöreye, milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa inşallah yeni değerler katacaklar, faydalar sağlayacaklar ona da yürekten inanıyoruz."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, kurdele keserek kütüphane binasını hizmete açtı, içinde incelemelerde bulundu.