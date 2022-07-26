Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe-Yıldırım Harekatı şehitleri için taziye mesajı yayımladı.

Oktay şu sözleri kullandı:

"Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan ile korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."