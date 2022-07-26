Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 02:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Pençe-Yıldırım Harekatı şehitleri için taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucusuna rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe-Yıldırım Harekatı şehitleri için taziye mesajı yayımladı.
Oktay şu sözleri kullandı:
"Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan ile korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Pençe-Yıldırım Harekâtında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan ile korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik’e Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 25, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/8fE9VUmhu6
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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