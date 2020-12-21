Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün geçirdiği küçük bir rahatsızlığın ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle kısa bir süre rahatsızlandığını belirten Oktay, "Hamdolsun iyiyim" açıklamasını yaptı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim.



Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 21, 2020

"Herkese gönülden teşekkür ediyorum"

Oktay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum"