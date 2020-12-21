Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı.

Konuşması yavaşlayan Oktay'ın yanına koruması geldi ve salona sağlık ekibi çağrıldı.

İlk müdahalesi sahnede yapılan Fuat Oktay'ın tansiyon düşüklüğü nedeniyle küçük bir rahatızlık geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bir süre dinlendikten sonra tekrar kürsüye çıkan Fuat Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu" şeklinde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki program kaldığı yerden devam ediyor.