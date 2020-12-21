Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk: Bu hafta 50 bin tablet dağıtımı yapacağız
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta öğrencilere 50 bin tablet dağıtılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tablet dağıtımına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler."
Geçen hafta 50.500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50.000 dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 21, 2020
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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