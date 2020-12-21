Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valisi Yerlikaya en hızlı düşüşün yaşandığı 3 ilçeyi açıkladı
[Fotoğraf. AA Arşiv]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüşün sürdüğüne dikkat çekti. Yerlikaya, “Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar” dedi.
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