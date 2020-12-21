MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik iki kanun teklifi verdi.

Teklife göre, evlilik birliği içinde kadının öldürülmesi halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, evlilik birliği bitiminde ve yine evlilik sürecinden kaynaklı geçimsizliğin neden olduğu ölümlerde fail müebbet hapis yerine yine ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak.

Çevrim içi çocuk istismarı yolu ile bir çocukla internet üzerinden iletişime geçerek cinsel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak için çocuğu cezbeden, kendi amacı doğrultusunda yönlendiren ya da teşvik eden kişi hakkında, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

Teklifte cezaların artırılması öngörülüyor

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden, çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan, bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişilere verilen cezaların artırılması da öngörülüyor.

Öztürk'ün, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a madde eklenmesini içeren diğer teklifine göre de kadına karşı şiddet meydana gelmeden önce şiddetin önlenmesi amacıyla, kadının başvurabileceği hukuki hak arama yolları ile ilgili karar verme sürecinde, yargılama giderleri, karşı taraf vekalet ücreti ve avans giderleri yönünden şiddet mağduruna destek sağlanacak.