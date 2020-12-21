"Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile dostluk kazandırır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Oktay, "Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz. O engelleyici zihniyet bugün karşımıza farklı yaptırım kılıflarına bürünmüş olarak çıkmaktadır. Ne şekilde engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar, artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı, geleceğe yatırıma dönüştüren bir Türkiye var." dedi.

Siber güvenlik alanındaki teknolojileri için de aynı kararlılığı taşıdıklarını söyleyen Oktay, "Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak, mahremimizin anahtarını başkasına teslim etmeyeceğiz. Türkiye'nin verisi, yerli ve milli güvenlik duvarlarıyla korunacak." diye konuştu.

"Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir"

Oktay, "Yaptırımlarla, Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik, Türkiye ile dostluk kazandırır. Bütün dünyanın bunu buradan bilmesi gerekir." dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Buradan bütün dünyaya sunabileceğimiz yeni bir işbirliği alanının olduğunu yine ifade etmek isterim. O da siber güvenlik ve dijital alanda iş birliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir. Tersi uygulamalar, yaptırımlar veya benzer şeyler sadece bizi motive eder, sadece bizim hızımızı arttırır. Onun dışında biz bir negatif etkisi olmaz."