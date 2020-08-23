Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Giresun için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Oktay, "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

#Giresun’da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 23, 2020

Giresun'da dün meydana gelen sel felaketinde, biri jandarma olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.