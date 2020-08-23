2 acil müdahale ve kurtarma botu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) törenle teslim edilecek.

Tuzla'da inşa edilen 2 bot, yüzde 71 yerlilik oranına sahip. Tüm yazılım ve programlar Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Botların içinde bulunan basınç odalarını da yine Türk mühendisler tasarladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Botlar, Türk kara sularında yaşanacak olası kazalarda acil müdahale ve kurtarma operasyonlarına katılacak. Yara alan, karaya oturan ve batan gemilerin yerlerinin belirlenmesinde görev alacak.

Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.