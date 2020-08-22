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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar’da bir restoranda yemek yedi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içindeki temasları ardından akşam saatlerinde Üsküdar'da vatandaşlarla bir süre sohbet etti, daha sonra bir restoranda beraberindekilerle yemek yedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Vahdettin Köşkü’nde görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Vahdettin Köşkü’nden ayrılırken, Çengelköy Caddesi’nde vatandaşları selamladı, daha sonra caddedeki kebap ve pide satışı yapan bir restorana girdi.
Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, beraberindekilerle yemek yedi.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Etiketler: cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:58
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