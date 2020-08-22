Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.

Bakan Koca, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi" açıklamasını yaptı.