Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları, terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdikleri gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."

Kaynak: AA