Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu'nu kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra KKTC'de yaşanan orman yangınlarına ilişkin değerlendirme yapıldı.
Oktay, heyeti karşıladığı sırada, "Söz konusu Kıbrıs olunca her şey öncelikli oluyor" dedi.
Etiketler: Fuat Oktay KKTC
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