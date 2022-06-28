Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra KKTC'de yaşanan orman yangınlarına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Oktay, heyeti karşıladığı sırada, "Söz konusu Kıbrıs olunca her şey öncelikli oluyor" dedi.