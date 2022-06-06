Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu başkanlığını da yürüten Oktay, Dünya Çevre Günü'nün 1972'den bu yana 50 yıldır kutlandığını, 1-7 Haziran'ın da bu yıl "Türkiye Çevre Haftası" ilan edildiğini hatırlattı.

Oktay, çevre duyarlılığı konusunda Türkiye'de son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapıldığını, CBS sayesinde çevreye ilişkin etkin bakanlık, kurum ve kuruluşların verilerinin entegre edilerek vatandaşın hizmetine sunulduğunu aktardı.

CBS ile alınan tedbirlerin anlık takip edildiğini ve etkin çevre yönetimine katkı sağlandığını belirten Oktay, sistem sayesinde çevrecilik açısından büyük önem taşıyan hizmetlerin vatandaşa sunulabildiğini anlattı.

Bu hizmetleri açık veri yapısının oluşturulması, hava kirleticilerin takibi, su yönetimine ilişkin entegrasyon çalışmaları, tarımsal ekolojik bölgeler ile üretim tesislerinin mekansal veri entegrasyonu olarak sıralayan Oktay, şöyle devam etti:

"Sistem üzerinden fevkalade fayda sağlayacak ve özellikle çevre koruması ile ilgili geliştirilmeye devam eden çalışmalar var. Ruhsatlı, ruhsatsız maden sahalarının takibi, hassas korunan alanların takibi, yapılaşmanın takibi, döngüsel ekonomiye dayalı sistemlerin kurulması, 3 boyutlu çevresel değişimlerin izlenmesi, karbon ayak izinin takibi, noktasal kirletici tesislerin tespiti, su kaynaklarının uzaktan algılama metotları ile izlenmesi, çevresel etki değerlemesinin mekansal olarak yürütülmesi var.

Hepsi de çevre koruması adına verilen önemli hizmetler. Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden bilgi paylaşımının artması ile coğrafi bilgi sisteminin çevreci hizmetlerinde de çeşitlenme artacak ve vatandaşlarımızın çok daha sağlıklı bir çevrede yaşaması mümkün olacaktır."

AA'nın "Yeşilhat" uygulaması

Oktay, Anadolu Ajansının çevre duyarlılığını artırmak adına hayata geçirdiği "Yeşilhat"tın küresel iklim değişikliği sürecinde toplumsal bilince sunacağı katkının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Çevre konularıyla ilgili haber ve içeriklerin, duyarlılık ve hassasiyete ciddi katkı sağlayacağını dile getiren Oktay, "Dünyayı yaşanabilir kılmak ortak sorumluluk gerektiriyor. Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlayarak gelecek nesillere keyifle, sağlıkla yaşayacakları çok daha yeşil bir dünya bırakmak zorundayız." ifadelerini kullandı.