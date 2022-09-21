Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA tarafından düzenlenen, ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı Yuvarlak Masa toplantısında konuşacak.

Ardından, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li önde gelen iş adamlarını da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarının ardından da New York'tan ayrılarak yurda dönmesi bekleniyor.

