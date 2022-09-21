Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA tarafından düzenlenen, ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı Yuvarlak Masa toplantısında konuşacak.
Ardından, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li önde gelen iş adamlarını da kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarının ardından da New York'tan ayrılarak yurda dönmesi bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ABD Birleşmiş Milletler
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