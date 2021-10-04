Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hancer'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hancer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Irak Recep Tayyip Erdoğan
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