Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayındaki diplomasi trafiği oldukça yoğun geçti.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi ve savaşın yol açtığı sorunların çözümü için devreye girdi.

Bu nedenle Moskova-Kiev hattında mekik diplomasisine ağırlık verdi. Erdoğan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile kasım ayında ikişer kez telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeler neticesinde Türkiye bir diplomatik başarıya daha imza attı. Karadeniz'de Tahıl Koridoru Anlaşması'nda süre, Erdoğan'ın girişimleri sayesinde uzadı.

Cumhurbaşkanı, 10-11 Kasım'da Özbekistan'a gitti. Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı. Özbek ve Azerbaycanlı mevkidaşlarının yanı sıra Macaristan Başbakanı ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ile görüştü.

G20 Zirvesi'nde Biden ile buluştu

Erdoğan'ın bir sonraki yurt dışı ziyareti ise Endonezya'ya oldu. G20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Biden ile buluşan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Endonezya Devlet Başkanı ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

İtalya ve Almanya başbakanlarını kabul eden Erdoğan, MIKTA grubu üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya geldi. Bali Adası'nda ise bazı isimlerle ayak üstü sohbet etti.

Dünya Kupası açılış töreni için Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım'da ise FIFA 2022 Dünya Kupası açılış töreni için Katar'a gitti. Liderlerle sohbetini Katar Emiri'nin verdiği resepsiyonda sürdüren Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile selamlaşması o ziyaretin en dikkat çeken karelerinden biri oldu.

Liderleri Türkiye'de ağırladı

Erdoğan, Kasım ayı içerisinde Küba Devlet Başkanı ve İsveç Başbakanı'nı Ankara'da, Pakistan Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri'ni ise İstanbul'da ağırladı. Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanları, Malezya Başbakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefonla konuştu.

Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi lideri Netanyahu ile de telefonla görüşmesi yaptı.