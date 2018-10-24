Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile toplantı yaptı.