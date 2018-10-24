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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile toplantı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan yerel seçim toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin çalışmalarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, "ittifak"a ilişkin konuşmasını da değerlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yerel seçim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
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