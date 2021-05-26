Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay’ı tebrik etti.
Erdoğan, "TFF 1. Lig’de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay’ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de başarılar diliyorum" dedi.
TFF 1. Lig’de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay’ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de başarılar diliyorum. pic.twitter.com/f32uYaMRAm— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2021
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig
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