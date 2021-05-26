Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Fetih Kupası, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesinde tanıtım toplantısı Akşemseddin Türbesinde yapıldı. Toplantıya, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

"Fetih açmak demektir"

Toplantı sonrasında açıklama yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Fetih açılma demektir, fetih açmak demektir. Sadece şehirlerin kapısının açılması değil, insanların gönüllerinin de karanlıktan aydınlığa çıkmasıdır, zilletten nura kavuşmasıdır. Bu yönüyle baktığımız zaman işte bu huzurunda bulunduğumuz Akşemseddin´in içinden geldiği irfan geleneği bizim inanç geleneğimiz inşallah dünyanın bu buhranlardan kurtulmasına, bir fethe kavuşmasına da remiz olsun, bir işaret olsun diye söylemek istiyorum" dedi.

Toplantının ardından Bolu Valisi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri ok attı.

Fetih Kupası, hem geleneksel hem de olimpik okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon.

Her yıl geleneksel olarak yapılan Fetih Kupası; Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenleniyor.

9'uncu Fetih Kupası 3 gün sürecek.