Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan şehit polis memuru Emanetoğlu için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yalova'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Yalova'da bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, "Yalova'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan kahraman polis memurumuz Mustafa Emanetoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Yalova'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan kahraman polis memurumuz Mustafa Emanetoğlu'na Allahtan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. @EmniyetGM ve aziz milletimizin başı sağ olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 26, 2021
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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