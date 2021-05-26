Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Yalova'da bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, "Yalova'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan kahraman polis memurumuz Mustafa Emanetoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.