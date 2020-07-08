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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şentop'a kutlama
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul Meclis Başkanı seçiminde yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a telgraf göndererek tebrik ve başarı dileklerini iletti.
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