İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul Meclis Başkanı seçiminde yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a telgraf göndererek tebrik ve başarı dileklerini iletti.