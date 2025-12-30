Duman 0.9ºC Ankara
Gündem
AA 30.12.2025 11:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderek taziye dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Yalova'da dün emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. 

